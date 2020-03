VÍDEO «Urgent, necessitem bates»: els treballadors de l'Hospital de Granollers demanen material

"Urgent: necessitem bates". És la contundent crida que han fet els treballadors de l'Hospital de Granollers. En una imatge que ha començat a córrer per les xarxes socials, sis treballadors tapats amb mascaretes apareixen sense bates i amb un cartell on es fa aquesta crida. També afegeixen: "Així no podem treballar".No és l'única crida a la solidaritat que han fet els treballadors. VOTV ha fet públic aquest dimecres un vídeo de dues treballadors de l'hospital en què expliquen i mostren com una d'elles porta posat el material sanitari correcte, mentre que l'altra assegura que duu material fabricat aquí amb bosses de plàstic cosides: "No és el material apropiat per entrar a les habitacions, la diferència amb l'altra bata és abismal. Per molt bona intenció que hi hagi, no pots garantir una atenció de qualitat, ni que ens protegim nosaltres ni que protegim els pacients que no està confirmat que estiguin malalts. Per molt bona intenció que hi hagi", asseguren.En un altre clip, les dues noies defensen que "l'hospital fa el que pot per aconseguir material" i expliquen que elles simplement volen ajudar en una situació que, alerten, pot anar a més; "Avui són les bates. Demà poden ser guants, mascaretes, gorros o polaines".Per això fan una crida a la mobilització: "Necessitem que la gent es mobilitzi, i que ho facin amb consciència. Particulars, empreses, entitats financeres, qui sigui".Precisament aquest dimarts el propi Hospital de Granollers i l' ajuntament de la ciutat han fet una crida a la solidaritat per acumular les tant necessàries bates, màscares i la resta de material que necessiten els sanitaris per treballar correctament.

