Els professionals de salut atendran possibles casos de coronavirus a través d'una aplicació mòbil

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha presentat a través d'una roda de premsa telemàtica una nova via d'atenció a possibles casos de coronavirus des del sistema català de salut. Es tracta d'una aplicació mòbil a través de la qual els professionals de salut podran conèixer els símptomes del pacient i el seu grau i fer-ne un seguiment.Vergés ha assegurat que l'objectiu és que la ciutadania senti "a prop" els professionals sanitaris i ha defensat que l'aplicació permetrà disposar de més informació per determinar l'evolució de l'epidèmia a Catalunya. El nom de l'app és Stop Covid-19 Cat i entrarà en funcionament aquest mateix dimecres.Quan entrin en contacte amb els pacients, els professionals sanitaris preguntaran si aquests han patit patologies prèvies i en cas que els símptomes empitjorin o que els afectats requereixin un tractament personalitzat, es derivarà la persona afectada al servei sanitari presencial oportú.La responsable de l'àrea de Ciutadania, Màrqueting i Innovació del Servei Català de Salut, Rosa Romà, ha explicat que l'app es posa en marxa després d'haver col·laborat amb diverses empreses, que han presentat les seves propostes. La definitiva, assegura, és la que garanteix millor als objectius plantejats.Durant la roda de premsa Vergés ha reconegut que el Govern té constància que diverses empreses catalanes de fabricació de material sanitari a Catalunya han rebut trucades per aturar comandes o recentralitzar-les a Madrid. "No entenem que això pugui ser així", ha dit la consellera.Vergés no ha especificat qui havia fet les trucades, però ha assegurat que ja ha traslladat el malestar de la Generalitat al ministre de Sanitat, Salvador Illa.va explicar ahir que la Guàrdia Civil havia intervingut per controlar la distribució de material sanitària Catalunya.Els problemes amb el subministrament de material també els ha reconegut el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. "Ha pogut haver-hi algunes interferències amb l'aprovisionament", ha afirmat.Comella ha explicat que Salut ha muntat una unitat centralitzada de compra de material per als principals proveïdors de serveis sanitaris. Comella ha avisat que la necessitat de material serà una "constant" i ha explicat que a partir d'aquest dimecres la Generalitat incrementa les comandes d'aprovisionament. Fins ara, aquestes s'havien fet en funció de les necessitats dels centres i de la corba epidemiològica, segons ha assegurat.Ni Comella ni Vergés han respost la pregunta de NacióDigital sobre la denúncia dels treballadors de l'Hospital de Granollers, que es veuen obligats a improvisar bates amb bosses de plàstic i d'escombraries.

