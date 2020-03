Espanya ja supera els 13.700 infectats i 550 morts per coronavirus

El creixement d'infectats per coronavirus a Espanya continua pujant i ja supera els 13.700 casos i hi ha 558 morts. En la compareixença diària, Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha detallat les últimes dades sobre la pandèmia i ha xifrat en 13.716 casos el nombre total d'afectats per la malaltia. Això suposa 2.500 nous casos, un creixement del 18% respecte ahir. Aquest creixement és menor que en setmanes anteriors, però la dada s'ha d'analitzar amb cautela."Sempre és bo que hi hagi un descens en la taxa d'increment", ha detallat Simón. 774 persones es troben a la UCI i 1.081, un 7,9%, ja han superat la malaltia.El 42% dels pacients que donen positiu a Espanya han de ser hospitalitzats, però aquesta dada varia en funció de la comunitat autònoma. La taxa d'incidència del coronavirus a Espanya, ha detallat Simón, se situa en 29 contagis per cada 100.000 habitants. De tota manera, el responsable tècnic de Sanitat ha admès que molts hospitals estan "tenint problemes" d'abatiment d'equips de protecció. "És molt probable que en els pròxims dies tinguem prou equips de protecció per no estar sota aquesta tensió", ha tranquil·litzat.Miguel Villarroya, cap de l'estat major de la defensa, ha detallat que l'exèrcit ja s'ha desplegat en una cinquantena de ciutats i, entre altres coses, estan fent tasques de desinfecció en llocs clau per exemple els centres de control de la direcció general de tràfic o espais on pugui haver-hi concentració de persones. Villarroya ha remarcat "l'important esforç" de les Forces Armades per atendre totes les peticions que s'estan rebent. "L'Exèrcit està amb tots els espanyols, no els fallarem, però és feina de tots", ha dit el militar.Preguntat per un possible desplegament a Catalunya i el País Basc, Villarroya ha dit que l'exèrcit es desplegarà en aquests territoris "quan sigui necessari o es requereixi" i ha volgut remarcar que no hi haurà cap diferència amb la resta de parts d'Espanya.José Ángel González, comissari operatiu de la policia espanyola, ha dit que la situacó a hores d'ara és de "normalitat absoluta" en relació a l'estat d'alarma. Fins ara hi ha hagut 73 detinguts arreu de l'Estat acusats d'un delicte de desobediència. González ha explicat que s'han prorrogat tots els DNI fins al 13 de març de 2021 en el cas de tots aquells DNI que caduquin enguany. "Les cites prèvies haurien estat un focus d'infecció continu", ha dit el comissari.Pel que fa al tancament de fronteres amb França i Portugal, González ha dit que no hi ha hagut cap problema. Hi ha hagut 834 denegacions d'entrada i s'han controlat més 1.500 vehicles, i s'han produït dues detencions per desobediència greu i per tenir en vigor una ordre judicial de detenció. Les fronteres amb més trànsit són a la Jonquera i a Irún, on s'estan incrementant més els esforços. En aquest aspecte, la Guàrdia Civil també ha col·laborat en la segona línia del tancament de fronteres.González també ha volgut alertar de les fake news que circulen aquest dies en relació al coronavirus, i ha emplaçat els ciutadans que tinguin dubtes a posar-se en contacte amb la policia espanyola per resoldre'ls.Laurentino Ceña, tinent general i director operatiu de la Guàrdia Civil, ha dit no hi va haver incidències remarcables ahir, però es van haver de detenir 15 persones per un comportament incívic i de desobediència greu a l'autoritat. La Guàrdia Civil s'ha centrat en "lluitar contra els efectes de la crisi" i s'han mobilitzat més de 10.000 patrulles de seguretat ciutadana arreu de l'Estat per ajudar la ciutadania.Ceña ha detallat que s'han confiscat més de 69.000 mascaretes, guants i ulleres sanitàries que s'han posat a disposició de les autoritats sanitàries. També ha explicat que molts ciutadans agraeixen la tasca de la benemèrita i els fan donacions de material sanitari.María José Rallo, secretària general de Transports, ha dit que no s'han viscut escenes d'aglomeracions i s'ha rebaixat la mobilitat. Alguns trens de llarga distància han circulat buit, cosa que Ralló ha volgut remarcar. Pel que fa al transport aeri, es va reduir un 41% respecte a un dia "normal".La responsable tècnica de transport ha volgut fer referència a la situació dels transportistes de mercaderies a l'hora d'accedir a àrees de servei. Rallo ha dit que s'està treballant amb les comunitats autònomes perquè els camioners pugui tenir accés a aquestes necessitas bàsiques. "És essencial que es pugui prestar el servei en situacions adequades", ha dit. Des de la Guàrdia Civil s'ha donat suport als transports d'unitats de trasplantament i les patrulles han rebut instruccions perquè els camioners puguin atendre els serveis i descansar en àrees de serveis.

