Un grup de catalans, atrapats a Indonèsia pel coronavirus

1.500€

3.600€

j

Air

Asia

check

in

Un grup de catalans es troba atrapat a la regió de Bali, a Indonèsia, després que ahir la companyia cancel·lés els vols des de Doha a Barcelona sense donar-los cap explicació oficial. Un d'ells, de Rubí, ha explicat aque tenien vols per sortir demà, i que després de la cancel·lació els van donar tres vols nous, però que avui els els han tornat a cancel·lar. Els van donar nous viatges per d'aquí a tres dies, però sense assegurar-los que es tornin a cancel·lar. En definitiva, no saben quan podran tornar, expliquen, ja que totes les companyies estan cancel·lant els seus vols a Espanya.De fet, ara mateix a Indonèsia hi ha unes dues-centes persones de nacionalitat espanyola que es troben en la mateixa situació, que s'han organitzat a través d'un grup de Whatsapp i han contactat amb l'ambaixada, però aquesta només els diu que parlin amb la companyia - en el cas de les tres persones de Rubí, Qatar Airways- o que comprin nous vols amb destí a Londres, París o Amsterdam.Aquest grup d'espanyols a Bali ha començat a organitzar-se per fer una reclamació al govern espanyol, demanant mesures davant l'allau de cancel·lacions de vols per part de totes les companyies aèries, perquè garanteixi que podran tornar a casa. "Sol·licitem l'evacuació urgent a Espanya, exigint els nostres drets i sota el seu discurs de No dejaremos sin amparo a ningún español", resa la carta que han escrit els afectats per aquesta situació."No ens poden deixar així de plantats, el govern espanyol ens diu que tornem a casa quan abans millor, però no tenim la possibilitat de fer-ho ni ens ajuda", lamenten els nois de Rubí, que asseguren que "els espanyols som els que estem tenint més problemes per marxar", ja que persones d'altres nacionalitats estan en llistes de repatriació dels seus països i ja tenen vols per tornar a casa.La principal preocupació és que la crisi vagi a més i, tot i que la presència del coronavirus a Indonèsia és per ara testimonial, el país decideixi tancar les fronteres o es restringeixin encara més els viatges als espanyols i s'hagin de quedar a l'illa per temps indefinit, amb tot el que això suposa.La Georgina és una noia de Barcelona que tenia previst passar un mes a Indonèsia, i tenia vols el dia 17 cap a Singapur i el dia 18 cap a Cebu (Filipines). El seu vol a Singapur es va cancel·lar, i el mateix dia ja es va establir la quarantena, amb la qual cosa tampoc hauria pogut volar a Filipines. "Tal com estan les coses, he decidit quedar-me a Indonèsia, però el dia 20 caduca el meu visat gratuït i a l'oficina d'immigració no et donen cap solució, et diuen que contactis amb la teva ambaixada i prou", relata."Hem trucat i enviat mails, i no saben què dir-te, només que intentis tornar com més aviat millor, però estan cancel·lant tots els vols. A més, les condicions en cas de poder viatjar no són les millors: sabem casos de gent que els han posat en una habitació a l'aeroport durant catorze dies, amb quatre coses bàsiques i sense dutxa", explica.Tot i que han decidit quedar-se a Indonèsia fins que la cosa es calmi una mica, no entenen com és que el govern espanyol no facilita les coses, ja que encara no saben com actuarà el país on es troben respecte al coronavirus, i "amb tanta tecnologia com hi ha avui en dia, el govern podria habilitar una pàgina web per tramitar el visat d'emergència per la via telemàtica i no haver de sortir al carrer per si ho acaben tancant tot", diu la Georgina.A més d'això, explica que els vols per sortir cap a Espanya cada cop s'estan posant més cars: ahir ereni avui ja anaven pels. "Em sembla una mica vergonyós que posin aquests preus en la situació que ens trobem", lamenta.L'Ariadna, de Badalona, explica que tenia un bitllet d'avió a Singapur aquest matí per recollir uns permisos de treball a Bali, però no l'han deixada volar perquè Singapur no vol que entrin asiàtics ni espanyols al seu país per qüestions de seguretat. "El meu visat caduca avui i ni l'ambaixada ni l'oficina d'immigració d'aquí em donen solucions, cosa que vol dir que estaré il·legal al país fins que surti el visat d'emergència que permeti l'extinció temporal d'estança fins que pugui tornar a Singapur a recollir el meu permís de treball", explica.L'ambaixada li diu el mateix que als altres: que tornin immediatament, cosa que és impossible per vols, cancel·lacions, retards... "Hores i hores a l'aeroport, amb tanta gent que podria estar contagiada, els preus que et gastes en bitllets cancel·lats – algunes companyies tornen els diners, però d'aquí a tres setmanes, potser –quedant-me aquí els catorze dies que demanen estar-se a casa", diu.En el seu cas, a més, la companyia aèria,, no ha cancel·lat el vol sinó que no l'han deixada viatjar a ella, cosa que "no m'ajuda a reclamar res, la companyia no se'n vol fer responsable i no envia cap informació ni res que digui el motiu de no poder volar, simplement consta que jo no m'he presentat ali ja està".L'Ariadna també explica que s'ha "colat" a l'oficina d'immigració per poder parlar amb algun agent i saber si hi ha alguna opció, però li han dit que "Espanya no s'ha posat en contacte amb Indonèsia per protegir-nos, i que per què ens haurien d'ajudar ells si ni el nostre país es preocupa per nosaltres...". Sí que li han recomanat que anés al consolat de Bali o a l'ambaixada a Jakarta i quedar-s'hi fins que s'aclareixi tot.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor