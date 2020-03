La Lliga també es jugarà online

Os molaría un torneo de FIFA entre los 20 equipos de primera?



Buscamos un futbolista de cada club, como el Sevilla-Betis de ayer pero con todos los equipos



Podría llamar también a narradores de fútbol para que lo comenten. Y todo lo generado en el streaming lo donamos. — Ibai (@IbaiLlanos) March 16, 2020

No han pasado ni 24 horas desde que puse el tuit y ya tenemos a los 20 equipos de primera confirmados.



Este jueves el sorteo, viernes, sábado y domingo el torneo



Vienen a comentar Ruben Martin, Miguel Ángel Roman, Daimiel y Lama



SE VA A LIAR SE VA A LIAR MUCHÍSIMO — Ibai (@IbaiLlanos) March 17, 2020

Aquest cap de setmana hi haurà Lliga. I tothom qui vulgui podrà veure els partits. No es disputarà sobre la gespa, ja que la competició està suspesa per la crisi del coronavirus , sinó a través del simulador de futbol FIFA 2020, un dels videojocs més exitosos en vendes any rere any. Ibai Llanos, una celebritat de la xarxa que acumula milions de seguidors, ha aconseguit organitzar en menys de 24 hores un torneig online en què participaran jugadors professionals i narradors. Hi haurà patrocinadors i la finalitat és solidària.En què consistirà exactament? Hi participaran els 20 clubs de Primera. Cadascun el portarà un futbolista de l'equip en qüestió. Quan Llanos va llançar la proposta, en poques hores va acumular respostes dels comptes oficials de molts equips i de jugadors com Sergi Roberto, Marco Asensio, Marc Soler, Borja Iglesias o Thibaut Courtois. Narraran els partits comentaristes esportius de la talla de Manolo Lama, Antoni Daimiel i Miguel Ángel Roman.Pel que respecta a la competició, els partits seran de 12 minuts. El torneig comptarà amb una fase prèvia amb eliminatòries directes entre els equips que actualment ocupen els llocs entre el 13 i el 20 de la classificació. D'aquesta ronda sortiran quatre equips, que s'enfrontaran als 12 restants per a disputar vuitens, quarts, semifinals i final.El sorteig serà aquest dijous i el torneig es disputarà al llarg del cap de setmana, entre divendres i diumenge. Es retransmetrà en directe a través del canal de Twich d'Ibai Llanos i el de Youtube de Dj Mario, que té actualment més de sis milions de seguidors.

