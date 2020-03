Rufián reclama que es destini un 40% del pressupost de l'exèrcit a la Sanitat

🔴 Gabriel Rufián (ERC): "Todo el mundo tiene un cuñado médico que sabe qué hacer pero, lo cierto es que, es tan absurdo e irresponsable ver a Madrid sin confinar como ver un vagón de metro atestado de gente en Barcelona obligada a ir a trabajar"



— RTVE (@rtve) March 18, 2020

"Fa 12 anys no es va trigar res en rescatar amb 60.000 milions d'euros la banca d'aquest país. Espero que ara no es trigui ni un minut en rescatar aquest país"

"Els hospitals no necessiten militars". Així ha carregat el líder d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. El dirigent republicà ha demanat un "canvi de paradigma total" i ha proposat que es destini el 40% de l'actual pressupost militar al sistema públic de salut."Menys unitat patriotera de cartró pedra i més sanitat pública de qualitat", ha etzibat Rufián, únic representant dels grups catalans que ha estat present en un hemicicle del Congrés pràcticament buit. Ha insistit que no es necessita l'exèrcit en aquests moments, sinó més recursos per a una sanitat que "mai s'ha de retallar".El dirigent d'ERC ha criticat que no s'hagin confinat la comunitat de Madrid i Catalunya, els dos principals focus de contagis, i ha recordat que només s'havia de "copiar" mesures que han pres països veïns. "El virus no entén de territoris però sí d'estadístiques", ha advertit davant la negativa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a atendre la petició de la Generalitat de fer un confinament general.També ha reclamat que la moratòria en el pagament de les hipoteques es faci extensiva a la dels lloguers tot recordant que el 70% dels desnonaments són, precisament, de persones que no poden fer front al pagament de lloguers. "La mesura s'explica per si sola", ha dit. Al mateix temps, ha reclamat una major protecció dels autònoms i de les pimes. "Fa 12 anys no es va trigar res en rescatar amb 60.000 milions d'euros la banca d'aquest país. Espero que ara no es trigui ni un minut en rescatar aquest país", ha assegurat.Rufián també ha assenyalat que s'ha actuat tard a l'hora de gestionar la crisi i ha burxat en el fet que això hagi estat així, en part, per les discrepàncies en el si del govern. "La demora i la incompetència no comporta la pèrdua de vots, comporta la pèrdua de vides. No implica qui ho explica millor, importa qui ho fa millor", ha sentenciat. I ha afegit que les banderes "ni alimenten ni guareixen" el virus i que per això no s'entén que Madrid segueixi sense estar confinada ni que hi hagi aglomeracions al metro per anar a treballar. "Ja hi haurà dies per ajustar comptes. Tenim el país a la UCI i el metge se n'acaba d'assabentar", ha afirmat.El líder d'ERC al Congrés no s'ha estat també de llançar una advertència sobre la situació de la monarquia. Ha assegurat que, per molt que estigui utilitzant "miserablement la crisi com a cortina de fum per tapar les seves vergonyes i corrupteles", s'investigarà fins el "darrer euro de business i sàpatres saudites" del rei emèrit, pretèrit o futurs.

