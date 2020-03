Casado demana desplegar l'exèrcit a tot el territori estatal per frenar l'epidèmia

"No podem seguir ignorant que una bona sanitat requereix un bon finançament provinent d'un sistema fiscal just"

Pablo Casado, president del PP, ha reclamat aquest dimecres al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que desplegui l'exèrcit a tot el territori estatal sense tenir en compte possibles "pressions" del "nacionalisme". Una referència implícita a les reticències que té l'independentisme a la presència de les forces armades al carrer en un moment en què unitats de l'exèrcit ja s'estan veient en diverses ciutats de l'Estat per combatre l'epidèmia del cornavirus. "A nosaltres, Espanya no ens importa un rave", ha assenyalat Casado, visiblement moderat en el to, més greu que de costum.El líder dels conservadors, en tot cas, ha apel·lat a una Espanya "eterna", i ha ofert tot el seu suport a Sánchez per les mesures incloses dins l'estat d'alarma. "Trobarà més lleialtat en nosaltres que en els seus socis d'investidura", ha apuntat Casado, que ha criticat Pablo Iglesias, vicepresident segon de l'executiu estatal, "pressioni" per formar part dels òrgans vinculats al CNI mentre està en marxa la pandèmia.Vox, per la seva banda, ha demanat al govern espanyol un "gir de 180 graus" a les seves polítiques. "Espanya no pot detenir-se", ha dit el portaveu Iván Espinosa de los Monteros, que considera que Sánchez "ha defraudat els espanyols" i ha de renunciar a la pujada d'impostos i contenir la despesa pública. També ha demanat "respecte" a la gent gran, de qui ha demanat prendre exemple en un missatge dirigit als joves."Amb el que sabem avui, el món no hagués actuat de la mateixa forma que ahir". És la frase que retrata com al govern espanyol, com al d'altres països, la crisi del coronavirus els ha agafat a contrapeu. Una situació insòlita que els ha abocat a prendre decisions contrarellotge i sense precedents. Sánchez ha comparegut en un Congrés dels Diputats pràcticament buit per explicar la declaració de l'estat d'alarma per l'emergència sanitària. Dos són els anuncis que ha fet: l'elaboració d'uns pressupostos "de reconstrucció social i econòmica" i la revisió a fons de la sanitat pública per reforçar-la.El president espanyol ho ha dit sense pal·liatius: "El pitjor està per arribar". Perquè encara no s'ha assolit el punt àlgid de contagis i perquè està per veure la pitjor cara de les conseqüències econòmiques en què derivarà la crisi. Un cop passi aquesta emergència, que Sánchez ha insistit que és conjuntural, el govern de coalició té la intenció de promoure uns pressupostos que ha batejat com a "extrasocials".El president ha demanat a tots els partits tancar files amb aquests comptes per "blindar la seguretat i protecció" del conjunt de la ciutadania. Temps hi haurà, ha dit, per discutir-se des de les diferències ideològiques perquè la prioritat ha de ser pal·liar els efectes que la crisi sanitària està tenint sobre la ciutadania i l'economia. "Cal sacrifici i unió. No som rivals, no somos adversaris", ha dit. Com ha fet en els darrers dies, ha insistit que el virus no entén d'ideologies, idiomes o fronteres.En aquest marc anunciat d'una major inversió sobre el sistema públic, el president de l'executiu espanyol també ha anunciat que crearà una comissió d'estudi per analitzar la situació de la sanitat pública i elaborar un llibre blanc que permeti fer els canvis necessaris per reforçar-la. "No podem seguir ignorant que una bona sanitat requereix un bon finançament provinent d'un sistema fiscal just", ha assegurat. Tota una declaració d'intencions que podria tenir repercussió directa en els pressupostos anunciats.Sánchez ha argumentat que la sanitat pública és "el dic de contenció" en crisis com la que està colpejant l'estat espanyol i ha admès que, en situacions com aquesta, es fan evidents "les mancances" que es pateixen i que existeixen "cada dia" més enllà de la pandèmia. "Ens consciencia a tots que hem d'invertir la tendència: més estat del benestar és més seguretat i protecció col·lectiva", ha afirmat. En aquest sentit, ha afegit que cal reconèixer que la dependència mai ha tingut "l'estatus de dignitat" que es mereix i que mai han deixat d'haver-hi llistes d'espera amb el tancament, per exemple, de centres de dia, una situació que ha promès revertir un cop passi la crisi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor