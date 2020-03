Avís dels psicòlegs: «El pitjor que podem fer és estar connectats les 24 hores amb el tema del coronavirus»

Establir una rutina i uns horaris, mantenir-se actius tot i estar confinats, i evitar la sobreinformació. Aquests són alguns consells que donen els psicòlegs per fer front a la crisi del coronavirus, una situació d'incertesa que genera por, angoixa i tristesa en molts ciutadans. Els professionals expliquen que aquests són sentiments normals en un moment d'excepcionalitat com l'actual, però que cal evitar que desemboquin en malestar i en la pèrdua del control emocional d'un mateix."Hem d'estar preocupats, però hem d'evitar alarmar-nos excessivament", subratlla a l'ACN el psicòleg clínic Jaume Descarrega. Les 'fake news' no hi ajuden i, per això, els professionals recomanen consultar només canals d'informació oficials o contrastats."El pitjor que podem fer és estar connectats les 24 hores amb el tema del coronavirus", resumeix Jaume Descarrega, que també és professor associat del Departament de Psicologia de la URV i membre de la Junta del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Estar tot el dia connectats, segons els psicòlegs, no ens farà estar millor informats i, per contra, augmentarà la nostra angoixa. Tot i això, els professionals sí que recomanen aprofitar les xarxes per mantenir la comunicació telemàtica amb altres persones.A l'hora d'estar-se a casa el factor clau és l'organització del dia a dia a nivell familiar i mantenir uns ritmes i horaris. "Els adults hem de fer teletreball si és possible i els nens i adolescents fer deures i activitats. És important tenir rutines que mantinguin l'equilibri psicosocial per seguir funcionant", assenyala Descarrega. I davant la monotonia, es recepta creativitat i imaginació, aprofitar per fer allò que trobem a faltar en el nostre dia a dia, i per dedicar estones a activitat física, i a tècniques de relaxació i de respiració, per exemple.La psicòloga Ana Gutiérrez, membre de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, subratlla que tothom té la capacitat de donar-li la volta a les pors i angoixes, i recórrer a les fortaleses que té. "Si hem d'estar a casa, fem coses útils i, quan l'angoixa aparegui, pensem quina cosa d'utilitat puc fer per pal·liar aquestes emocions que, d'altra banda, són normals", apunta.Gutiérrez destaca que cal afrontar el confinament com un repte i no tant com una amenaça o una imposició. "És important saber que, quedant-nos a casa, estem contribuint a una cosa positiva que ens ajuda a tots", subratlla. A més, la psicòloga apel·la a "estar els uns pels altres", a comunicar-se i a extreure'n, de tot plegat, "alguna cosa de profit i un aprenentatge".Davant d'aquesta crisi, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha publicat una guia amb recomanacions de gestió psicològica durant quarantenes per malalties infeccioses. L'objectiu, assenyala la institució, és evitar que la por es converteixi en un "fenomen viral" que interfereixi en la situació sanitària i fer més tolerable el confinament.Un dels aspectes en el qual s'incideix més és en la gestió de la informació, tant individual com respecte a tercers. En el cas de les persones que tenen infants a càrrecs, per exemple, es recomana mantenir-los ben informats, amb explicacions entenedores i adaptades al seu nivell de comprensió, però no mentir-los. També, evitar tant l'alarmisme com la minimització.Per tal d'ajudar a la població, el col·lectiu ha engegat iniciatives solidàries per proporcionar ajuda professional a distància. La Delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, per exemple, comparteix cada dia a través de les xarxes un consell per afrontar aquesta situació excepcional. Els darrers dies les consultes als professionals de la psicologia han crescut i s'han estès les atencions telemàtiques.

