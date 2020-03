Denuncien un veí de Sabadell per «creuar mitja Catalunya» per anar a la segona residència

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un veí de Sabadell per saltar-se les ordres de confinament, d'acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol en declarar l'estat d'alarma , per "creuar mitja Catalunya" per anar a la segona residència.El fet s'ha produït aquest dimarts, en un control dels agents en una població del Priorat. Un cop l'han aturat han descobert que es dirigia a la Terra Alta, on té aquest segon domicili.La policia catalana ha aprofitat aquesta denúncia per recordar la importància de confinament de la ciutadania per evitar la propagació del coronavirus.

