Joan Dausà ofereix un concert des de la dutxa després d'haver fet una aposta a la xarxa

Doncs sí. Us heu passat tres pobles. I m’ho menjo amb patates 😭



Ens veiem demà dimecres a les 21:00! Però de moment us toca a vosaltres 😏



Quines 2 cançons no hi poden faltar i a qui les dediques? ✨#dausàaladutxa#quedatacasa#totaniràbé pic.twitter.com/z37ApnkTQE — Joan Dausà (@joandausa) March 17, 2020

Va, si aquest missatge arriba a 100 retuits, aquest dimecres al vespre faig concert des de casa 🎤🏠. Si arriba als 200 en pijama 👘. I a 500 a la dutxa 😂🛀🏻.#quarantena#quedatacasa — Joan Dausà (@joandausa) March 16, 2020

El confinament decretat per intentar frenar la pandèmia del coronavirus ha mobilitzat molts artistes per continuar oferint, de maneres realment peculiars, les seves creacions des de casa. És el cas, entre molts d'altres, de Joan Dausà, que aquest dimecres cantarà dues cançons en streaming a Instagram Live. Ara bé, el cantautor català va una mica més enllà i farà el breu concert des de la dutxa.Per què? Per haver fet una aposta a les xarxes socials. Va reptar els seus seguidors a fer més de 100 retuits a una piulada per fer, precisament, un concert des de casa, però també va afegir les opcions de fer-lo en pijama (en cas d'arribar als 200 RT) o des de la dutxa (si el post tenia 500 comparticions). Finalment ha superat els 5.000 retuits, entre ells el de personalitats com Luis Enrique, que l'ha emplaçat a cantar "en pilotes". "M'ho menjo amb patates", ha acabat resumint el músic.Aquesta és la primera piulada, la qual ho va desencadenar tot. Aquest dimecres a la nit, Joan Dausà en directe des de la seva dutxa. Un concert que, de ben segur, serà passat per aigua.

