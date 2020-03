L'independentisme convoca una cassolada durant el discurs del rei

❗️Demà fem que el rei ens escolti!



❌ Denunciem-lo per corrupte i insolidari amb la greu crisi sanitària que estem vivint.



📢 A les 21.00, gran cassolada i acabem cantant #CoronaCiao — Òmnium Cultural (@omnium) March 17, 2020

⬛️⬜️ Aquest dimecres, a les 21 h, surt al balcó.

❌👑 Cassolada de rebuig a una monarquia corrupta i sense vergonya!



👉 El coronavirus se superarà amb responsabilitat i mesures a l’altura, no amb discursos televisats de patriotisme oportunista#CoronaCiao#ObjectiuIndependència pic.twitter.com/r1UrGTlsUU — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) March 17, 2020

El rei Felip VI oferirà avui a les 9 de la nit un missatge televisat adreçat a tots els espanyols, en el marc de la crisi pel coronavirus. El discurs es produeix només tres dies després que renunciés a l'herència i retirés l’assignació al seu pare, el rei emèrit Joan Carles I, pels escàndols de corrupció. Òmnium Cultural ha convocat una cassolada general arreu del país aquesta nit, a les 9, coincidint amb la compareixença del rei. “Fem que el rei ens escolti!”, diu l’entitat. “Denunciem-lo per corrupte i insolidari amb la greu crisi sanitària que estem vivint”.L’entitat també proposa acabar cantant la cançó #CoronaCiaio.A la convocatòria també s'hi sumen l'ANC i, més tard, alguns partits polítics, com ERC i la CUP. Els republicans van intentar obrir al Congrés una comissió d'investigació sobre els comptes off shore de Joan Carles I i va aconseguir el suport de Podem i les altres minories, però el tripartit de dretes i el PSOE la van bloquejar al·legant la inviolabilitat constitucional del rei emèrit. Gabriel Rufián ha afirmat al ple d'aquest dimecres que el coronavirus no ho taparà i que demanaran reobrir-la.Dimarts la iniciativa va sorgir de forma espontània a les xarxes i aquest dimecres l'han recollida les entitats per vehicular el malestar.Aquest dimecres al migdia, i a nivell de tot l'Estat, ja se n'ha convocat una altra: en aquest cas per demanar que Joan Carles I doni a la sanitat pública els 100 milions de dòlars que va rebre en comissions d'Aràbia Saudita i que té a Suïssa. Un fons del que era beneficiari Felip VI i que, en ser descobert per la premsa de Suïssa i Anglaterra, va fer que el fill escefiqués un trencament amb el pare.

