Aragonès descarta nous pressupostos i aposta per modificar els del 2020 un cop aprovats

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, creu que fer uns nous pressupostos des de zero per fer front a la crisi del coronavirus no és la solució perquè es necessitarien sis mesos."No podem esperar sis mesos a fer pressupostos, potser llavors serien previsions desfasades. És millor gestionar la situació amb els pressupostos del 2020 que eleven el sostre de despesa en 3.000 MEUR que no amb els del 2017 prorrogats. Necessitem instruments ja", ha defensat en una entrevista a Catalunya Ràdio.Segons Aragonès, un cop aprovats els comptes es poden fer les modificacions que calgui i ha argumentat que la llei habilita a fer canvis.

