Què es pot fer i què no a Catalunya amb l'estat d'alarma?

Sobre mobilitat

Sobre l'obertura d'activitats. Poden obrir?

Protecció Civil ha difós un nou document amb les preguntes freqüents que aquests dies es pot fer la ciutadania en relació a l'abast de l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol des de dissabte. Què es pot fer? Què no? Quines botigues obren? Per quins motius puc sortir de casa?. Recordeu que saltar-vos les restriccions decretades per fer front al coronavirus pot ser motiu de sancions més o menys greus, que poden arribar fins als 600.000 euros o l'any de presó en cas d'incompliments greus o reiterats.No, perquè es manté el confinament a aquests municipis. Sí poden entrar i sortir les mercaderies en aquests municipis.Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.No existeix aquest document hores d’ara.Sí, entenent que es tracta d’atendre un menor.No perquè no està inclòs en els casos en que es permet la mobilitat a la via pública.No, perquè no està inclòs en els casos en que es permet la mobilitat a la via pública.No, a excepció de l’acompanyament de persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’ha suspès els terminis detramitació administrativa (no es caduquen els tràmits durant aquests dies)Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.No, atès que és un espai privat d’ús públic.Sí, en el marc de la seva activitat laboralSí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.Sí, en cas de que circuli i no sigui per una de les causes que es permeten o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.Com a local minorista (venda) només està autoritzat la venda d’aliment per a animals, però la clínica veterinària no és un local minorista i per tant sí poden obrir.L’obertura del local no està permesa. Sí que està permès el servei a domicili.No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes pels locals minoristes.Sí, com a excepció prevista pels locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).No, perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic.No, pel que fa a l’obertura al públic perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que sí poden accedir per l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable.Sí, perquè no és un local minorista i per tant sí que poden obrir.Sí, pel mateix motiu que els tallers.No està permesa l’obertura del local comercial perquè té la consideració activitat comercial minorista. Malgrat tot, l’activitat de lloguer com a tal no està prohibida.Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per la venda de premsa i papereria).Només està específicament permesa l’entrega a domicili.Sí, perquè no és una activitat comercial minorista.Sí, però no es podrà passejar als animals en grups de persones.Pot funcionar però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per animals de companyia.Sí.Cal interpretar que la voluntat és que la mobilitat es faci sempre de forma individual, ja sigui a peu o en vehicle excepte que s’acompanyi a persones grans, menors o discapacitats.Limitació a un terç de la capacitat màxima i en tot cas es recomana ús individual

