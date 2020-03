Ford paralitza la producció a la planta d'Almussafes «sense dia de tornada»

La direcció de la factoria de Ford a Almussafes (la Ribera Baixa) ha plantejat als sindicats un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) "per força major", amb caràcter retroactiu, a comptar des del passat dilluns 16 de març, que ha paralitzat la producció a la planta. La mesura s'acabarà quan es torni a la normalitat després del caos que ha suposat la pandèmia del coronavirus.La companyia ha anunciat aquesta decisió als sindicats en una reunió on els hi ha exposat parar a partir d'aquest dijous, 19 de març, i durant "vàries setmanes" les seves plantes de producció de vehicles i motors a tot Europa, amb l'objectiu d'evitar la propagació del virus."Tot i que l'impact del coronavirus fins ara a les nostres instal·lacions ha estat limitat, els seus efectes als nostres treballadors, distribuïdors, proveïdors i clients, així com en la societat europea en general, no tenen precedents", ha dit el president de Ford a Europa, Stuart Rowlex.En el cas de la planta valenciana, immersa en les negociacions d'un ERO de caracter extingiu plantejat per a 410 persones, la direcció ha ajornat les converses.

