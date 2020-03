El confinament impulsa el consum de videojocs

El consum de videojocs, en xarxa o consola, es dispara aquests dies de confinament social per contenir el coronavirus. Podria semblar, doncs, que el sector no s'ha vist perjudicat. Però l'Associació Espanyola de Videojoc (AEVI) no creu que l'augment de compres online cobreixi la caiguda del mercat físic, i estima que es perdran 50 milions d'euros mensuals de facturació mentre s'allargui la crisi.Les empreses de desenvolupament de videojocs i les companyies d'e-esports, però sobretot els comerços físics i distribuïdors ja se n'han ressentit. Segons l'AEVI -que representa les principals empreses, com Ubisoft, Sony, Nintendo o Blizzard-, 4.000 dels 9.000 llocs de treball que genera el sector a l'Estat estan amenaçats almenys "temporalment"."Les empreses estan rebent un impacte molt negatiu que es pot allargar en el temps", fa notar el director general d'AEVI, José Maria Moreno. Des de la patronal estatal del sector –coorganitzadora d'esdeveniments com el Barcelona Games World- alerten que l'augment del consum de videojocs no pal·liarà la davallada de la venda física. Les previsions són "negatives i preocupants", insisteix Moreno, i és que bona part del mercat online està dominat pels productes de joc gratuït ('free-to-play') i per tant consum no sempre equival a guanys per les empreses.El del videojoc és un sector a l'alça que el 2018 va facturar 1.530 milions d'euros a l'Estat, i que concentra a Catalunya el 31% de les empreses, el 47% de l'ocupació i el 52% de la facturació, segons dades del Libro blanco del desarrollo espanyol de videojuegos (2019). En aquest sentit es podria veure especialment afectada per "l'amenaça" temporal que, segons l'AEVI, pesa sobre 4.000 llocs de treball, principalment els d'establiments comercials obligats a tancar aquests dies. Moreno també apunta als "costos" del teletreball i la seva incidència en la productivitat.D'acord amb la primera quantificació econòmica de la patronal del sector, l'impacte del confinament pel coronavirus pots ascendir als 50 milions d'euros al mes mentre s'allargui la situació. L'entitat també preveu una "caiguda addicional" quan es recuperi la normalitat en funció de com es comporti el consum privat general després de tot plegat.Per tot plegat l'AEVI ja ha traslladat a les autoritats "una sèrie de propostes" per ajudar el sector, tant per a desenvolupadors, editors, distribuïdors, i agents de e-sports, entre altres. Bàsicament, línies urgents de crèdit en condicions especials, moratòries de pagament de rendes o l'ajornament i reducció del pagament d'impostos, assegurances socials i quotes d'autònoms. També han demanat la "flexibilització" de les condicions dels ERTOS.En tot cas, José María Moreno apunta que han recomanat a les empreses i els estudis posar "per davant" la salut i la seguretat mentre duri el confinament contra el coronavirus. A més, si bé celebren el repunt del consum de videojocs en aquest context d'excepcionalitat, "per alleujar el confinament", apel·len a l'ús responsable dels mateixos. Al web The Good Gamer ofereixen consells i recomanacions en aquest sentit.

