Els hospitals catalans alerten que el material de protecció no aguantarà gaire dies

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reconegut que el material de protecció no aguantarà gaires dies més si no arriben provisions, i que també han de racionar els reactius per fer la prova, i per això només es fa als casos greus."El subministrament ha d'arribar el més aviat possible. Estem propers a haver de fer coses que no és el més correcte fer. Hem d'esperar que ens reposin gran part d'aquest material", ha indicat a Catalunya Ràdio. Unes declaracions que arriben l'endemà que transcendís que la Guàrdia Civil hagi intervingut partides que anaven destinades a Catalunya per fer-les arribar a Madrid Sobre la vacuna que la Xina ha assegurat que ha desenvolupat i que ara es començarà a provar en humans, Trilla veu difícil que hi hagi una vacuna segura abans d'un any.Pel que fa al creixement de casos a l'Estat, ha reconegut que la corba és "preocupant", i ha opinat que l'aturada ha de ser "més rigorosa". "Tot el que no és realment imprescindible s'hauria d'acotar molt i molt. Si les coses van així, més aviat o més tard s'haurà de donar un pas més restrictiu", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor