La Xina desenvolupa una vacuna contra el coronavirus i dona llum verda a proves amb humans

Una pacient de coronavirus atesa en un hospital. Foto: Europa Press

La Xina assegura haver desenvolupat una vacuna contra el coronavirus. El Ministeri de Defensa xinès ha dit aquest dimarts en un comunicat que ja ha autoritzat les proves en humans, sense especificar quan ni a on es farien. La vacuna hauria estat desenvolupada per l'equip d'investigació liderat per l'epidemiòloga Chen Wei, de l'Acadèmia Militar d'Investigació Mèdica.La mateixa doctora assenyala en el comunicat que la vacuna hauria estat desenvolupada sota els estàndards internacionals i les regulacions locals. A més, Chen afirma que aquesta vacuna estaria preparada per ser produïda "a gran escala, de manera segura i efectiva"."La vacuna ha estat aprovada per la seva seguretat, eficàcia i qualitat per part de tercers i ha completat la seva preparació preliminar per a la producció en massa", diu la nota. El passat mes de febrer les autoritats xineses ja van indicar que tenien previst començar l'abril a provar en humans vacunes desenvolupades recentment per evitar la propagació del virus. El coronavirus ja ha deixat uns 8.000 morts arreu del món, dels quals més de 3.000 a la Xina.Els investigadors han provat la vacuna en un grup de monos infectats, que han desenvolupat la immunitat. Per altra banda, els científics també han detectat que aquests animals podrien haver-se contagiat a través dels ulls, per la qual cosa les mascaretes serien insuficients per evitar el contagi.

