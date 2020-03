La Xina assegura haver desenvolupat amb èxit una vacuna contra el coronavirus

La Xina assegura haver desenvolupat una vacuna contra el coronavirus. El Ministeri de Defensa xinès ha assegurat aquest dimarts en un comunicat que ja ha autoritzat les proves en humans, sense especificar quan ni a on es farien. Tot i això, el mateix govern xinès explica que la vacuna hauria estat desenvolupada per l'equip d'investigació liderat per l'epidemiòloga Chen Wei, de l'Acadèmia Militar d'Investigació Mèdica.La mateixa doctora assenyala en el comunicat que la vacuna hauria estat desenvolupada sota els estàndards internacionals i les regulacions locals. A més, Chen afirma que aquesta vacuna estaria preparada per ser produïda "a gran escala, de manera segura i efectiva".

