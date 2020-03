Torra insisteix en confinar Catalunya: «M'importen un rave les fronteres»

El confinament de Catalunya segueix protagonitzant la pugna política entre Quim Torra i Pedro Sánchez en plena crisi pel coronavirus. A la carta que li ha enviat aquest matí el president català, encara sense resposta, s'hi ha sumat un missatge contundent des de la Casa dels Canonges en el transcurs d'una entrevista a TV3: "M'importen un rave les fronteres, m'importa la salut i la vida de les persones". El president ha insistit en la necessitat d'aïllar el país i de tancar fronteres. "Necessitem acció. La gravetat és quedar-se aturat", ha ressaltat el dirigent independentista.Torra, a banda de demanar el confinament de Catalunya, també reclama la fi de l'aïllament de la conca d'Òdena, Igualada inclosa, perquè ja no tindria sentit. Ara les decisions les ha de prendre el govern espanyol en virtut de l'estat d'alarma decretat dissabte, que situa el comandament en quatre ministeris: Sanitat, Defensa, Interior i Transports. Com a exemple, el president ha posat Bèlgica, que ja ha decretat el confinament fins el dia 5 d'abril, a les portes de la Setmana Santa. La Unió Europea, a banda, ja ha acordat un tancament de fronteres durant un mes per frenar el virus El dirigent independentista ha mantingut aquesta tarda una conversa telefònica amb Salvador Illa, ministre de Sanitat, per tractar la proposta de confinament. Segons la versió de Torra, Illa s'ha compromès a "estudiar" la mesura. Fa només unes hores, Sánchez l'hi ha tancat la porta . "Insistirem fins que sigui inevitable", ha ressaltat el president de la Generalitat, que ahir va donar positiu per coronavirus i es troba aïllat a la Casa dels Canonges, des d'on dirigeix l'executiu per via telemàtica.En la missiva enviada, Torra trasllada a Sánchez aquest missatge sobre el confinament: "Segur que compartirà la necessitat de donar una resposta efectiva a una proposta que contribueix a garantir la seguretat dels nostres conciutadans". També ha enviat una carta al cos consular en el qual explica els motius pels quals ha demanat l'aïllament de Catalunya i reclama als cònsols que proposin mesures per frenar l'expansió del virus.

