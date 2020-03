Educació ajorna la preinscripció escolar pel coronavirus

El Departament d'Educació ha decidit ajornar la preinscipció escolar del segon cicle d'infantil, primària i secundària fins que es pugui garantir la seva realització en condicions de normalitat. Havia de començar la setmana vinent, però no es podrà fer arran de la crisi del coronavirus i la situació d'estat d'alarma que es viu a Catalunya des de dissabte passat. De fet, les escoles i centres educatius van tancar la setmana passada.Arran de la situació derivada del coronavirus, les autoritats han demanat a la ciutadania que no surti de casa per evitar la propagació del virus. A Espanya, el nombre de contagiats ja supera els 11.000 dels quals 1.866 són a Catalunya. El focus principal d'infectats es troba a la Comunitat de Madrid, amb el 43% dels casos.Els exàmens de la selectivitat d'aquest 2020 queden ajornats . El Ministeri d'Educació i Formació Professional i el d'Universitats han decidit -i així ho han notificat als governs autonòmics- suspendre les proves, previstes entre els dies 9 i 11 de juny en el cas de Catalunya. Els efectes del coronavirus expliquen l'ajornament.La diada de Sant Jordi no es podrà celebrar el proper 23 d'abril per la crisi del coronavirus. La Cambra del Llibre ha optat per canviar la data per a una altra jornada, que en tot cas serà abans de l'estiu. Així, a falta de més d'un mes per a la festivitat, s'ha optat per canviar-la pel Covid-19, ja que la festa crea grans acumulacions de persones pels carrers de tot Catalunya.

