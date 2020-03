Primer mort per coronavirus a Lleida, que augmenta fins a 51 els casos positius

El Departament de Salut confirma la mort d'una persona amb coronavirus SARS-CoV-2 i patologies prèvies, que es trobava ingressada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. El departament confirma també 10 casos positius nous a la demarcació de Lleida i Alt Pirineu i Aran per coronavirus SARS-CoV-2.Actualment, 16 persones es troben ingressades en centres hospitalaris de la demarcació de Lleida i Alt Pirineu i Aran amb coronavirus SARS-CoV-2. D'aquests casos, 11 es troben ingressats a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, 8 dels quals estan estables a planta i 3 es troben a l'UCI; 2 persones estan ingressades a l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida, 1 dels quals es troba a l'UCI i 1 està estable a planta; 2 casos estan ingressats a l'Hospital Comarcal del Pallars a Tremp, ambdós es troben estables a planta, i 1 persona es troba ingressada a l'Hospital de Cerdanya estable a planta.D'altra banda, 131 professionals sanitaris de totes les línies assistencials (hospitalària, atenció primària, SEM) es troben en aïllament domiciliari. El Departament de Salut demana que es faci un ús responsable del sistema sanitari per no col·lapsar-lo i garantir que les persones que ho necessitin puguin tenir accés a l'assistència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor