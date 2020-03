Congelació d'hipoteques però no de lloguers: totes les mesures d'un pla de xoc incomplet

Doblegar la corba ascendent dels contagis del coronavirus i, al mateix temps, frenar la corba descendent de l'impacte sobre l'ocupació i la producció. Aquest és l'objectiu del pla de xoc per combatre els efectes de l'epidèmia que ha estat anunciat de forma solemne pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Preveu mobilitzar fins a 200.000 milions d'euros -117.000 íntegrament públics i la resta aspira a activar-los de recursos privats- per al que ha batejat com l'"escut social i econòmic" d'Espanya. Tot plegat, mesures que se sumaran a les anunciades, en el cas de Catalunya, per part de la Generalitat.Sánchez ha subratllat que aquesta inversió esbossada pel consell de ministres i que suposa activar l'equivalent a un 20% del PIB, no té precedents en la història en democràcia. Tot i això, no resol algunes de les inquietuds socials i empresarials en aquests moments. Es congelen les hipoteques, però no els lloguers. Els pares que hagin de cuidar fills i no puguin teletreballar, poden reduir jornada, però no queda clar si tindran dret a una prestació. S'agilitzaran els acomiadaments temporals i els afectats podran cobrar atur sense que se'ls resti del còmput acumulat, però no es compensarà la diferència entre el subsidi -un 60% del salari- i el sou mensual, amb la qual cosa es reduiran els ingressos familiars.També es promet "liquiditat" per a les empreses, però al mateix temps el president ha fet una petició explícita perquè no acomiadin treballadors, fet que denota que, malgrat les mesures impulsades des del govern, la decisió final estarà en mans de l'empresariat. A Itàlia, per exemple, s'han prohibit els acomiadaments. El govern espanyol té pendent precisar la lletra petita de l'anomenat atur per a autònoms, a qui la Generalitat ha promès ajuts de fins a 2.000 euros, però sense concretar quin tipus d'autònom els podrà rebre. A continuació, totes les mesures que s'han anunciat per part de les administracions per intentar paliar el daltabaix econòmic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor