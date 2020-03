La Guàrdia Civil intervé per controlar la distribució de material sanitari destinat a Catalunya

Per fer front a la crisi del coronavirus, Pedro Sánchez ha pres el control dels poders autonòmics i també de les indústries, especialment de les del sector sanitari. Això no només vol dir investir d'autoritat els ministeris, sinó també la Guàrdia Civil i l'Exèrcit. I ja actuen. L'institut armat ja ha intervingut partides de material que havien d'abastir hospitals catalans i està al damunt d'empreses dedicades a fabricar-los per controlar-ne els estocs i la distribució.Fonts del sector expliquen ael cas d'un hospital català que esperava material mèdic fabricat a Jaén, a Andalusia. L'encàrrec arribava amb retard i, quan la gerència del centre el va reclamar, el proveïdor li va indicar que el material s'havia hagut d'enviar a Madrid per ordres de l'institut armat, que havia assenyalat que a la capital de l'Estat hi havia més urgència. L'hospital català ha aconseguit el material per una altra banda.Des d'una altra empresa de Catalunya, en aquest cas dedicada a la fabricació de mascaretes, expliquen que la Guàrdia Civil els ha trucat. No per intervenir material, com en el cas de Jaén, sinó simplement, expliquen, per demanar de "quins estocs" disposaven. Afirmen que saben d'altres empreses del sector que també han rebut trucades similars.Preguntada per aquests casos, la conselleria de Salut que comanda Alba Vergés admet que té constància d'aquesta mena de situacions en les darreres hores i que ja ha traslladat la seva preocupació al ministeri de Sanitat. El departament que dirigeix Salvador Illa va assumir el control polític de la situació, però ha delegat en les autonomies la gestió dels recursos, també dels de la sanitat privada, que ja estan a disposició del Departament. I quina és la resposta del ministeri? Segons un portaveu de la conselleria, no els consta que la Guàrdia Civil estigui fent aquest paper i, en tot, cas se'ls ha traslladat que "no hauria de ser així".

