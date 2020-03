L'Ajuntament de Barcelona recitifica i tanca l'oficina d'atenció que obligava els empleats a treballar

L'Ajuntament ha fet marxa enrere i l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de la plaça Sant Miquel tancarà fins a nou avís. L'OAC està externalitzada a l'empresa Majorel, que havia obligat als empleats a treballar a porta tancada aquest dimarts, tal com havia avançat NacióDigital . La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha reconegut que el consistori coneixia la decisió de la companyia i ha informat que el consistori ha decidit que tanqui després de comprovar que els protocols sanitaris no es podien complir.Fonts municipals expliquen que un cop detectat que "les urgències eren mínimes", s’ha demanat a l’empresa que el personal es quedi a casa seva. Els treballadors no estaven atenent peticions de la ciutadania sinó fent feina de backoffice i formació.ha contactat amb els treballadors, que aquest diumenge van rebre l'avís per part de l'empresa per presentar-se avui a la feina. Aquest dilluns no van treballar però ahir van rebre un correu de Majorel on se'ls comunicava que l'OAC estria "disponible" avui per treballar "a porta tancada.En el mateix correu, l'empresa visava que si algun treballador no es presentava al seu lloc de feina sense justificació, la seva absència seria considerada un abandonament del lloc de treball. "Si alguna persona no vol venir es pot acollir a vacances o excedències", afegia Majorel."Mai hem treballat a porta tancada, ni per fer formació ni per altres coses", explica una de les persones que s'ha hagut de desplaçar aquest dimarts fins al centre de treball. "També ens han insinuat que ens demanem agafar-nos una baixa", diu.La mateixa persona explica que quan han arribat aquest matí a la feina, no tenien cap tasca encomanada. "Estem asseguts i explicant-nos els uns als altres com es fan alguns tràmits, per si algun dia els hem de fer", explica. En canvi, explica, els caps s'han quedat a casa fent teletreball.Fonts municipals recorden que el decret d'alcaldia dictat per aplicar la declaració d'estat d'alarma a Barcelona estableix l'atenció als ciutadans com a servei essencial. El funcionament de les OAC, però, encara no ha estat acordat i mentrestant totes les oficines estan tancades.Totes menys la de la plaça Sant Miquel, que Majorel ha volgut mantenir activa a porta tancada. "Ara mateix s'està treballant en el pla de contingència d'informació i atenció ciutadana i parlant amb l'empresa externa que gestiona els treballadors i treballadores de l'OAC de Sant Miquel", diuen les fonts municipals consultades.Des de la plantilla de l'oficina es mostren desorientats i apunten com a possibilitat que Majorel hagi volgut mantenir l'activitat per evitar futurs problemes amb el contracte públic adjudicat per l'Ajuntament.L'empresa no ha respost la petició de NacióDigital per conèixer quins motius hi ha per haver fet anat a treballar els empleats.

