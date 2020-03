23 morts en un sol dia pel coronavirus a Catalunya

Es dispara el nombre de morts a Catalunya pel coronavirus. En les darreres 24 hores han mort 23 persones a Catalunya pel Covid-19, una xifra que dobla amb escreix les 18 víctimes mortals que s'havien registrat fins al dia anterior. En total, el nombre de morts de que va començar el brot puja ja a 41L'increment de casos positius també ha estat fort: 472 en les darreres 24 hores. Però no supera el pic màxim del dia anterior, quan l'increment va ser de 491. Amb les dades d'aquest dimarts, Catalunya acumula ja 1.866 contagis. D'aquests, un total de 65 estan greus.L'últim balanç del Departament de Salut també precisa que hi ha 98 sanitaris contagiats, i gairebé la meitat (48) es concentren al brot d'Igulada.Aquest brot, de fet, acumula una part significativa dels contagiats i dels morts a Catalunya. En concret, a la conca d'Òdena hi ha 88 persones contagiades, 6 de les quals estan greus i 14 han mort.

