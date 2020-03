La defensa de Peral diu que se l'ha tractat com una «viuda negra» perquè s'ha jutjat «el pecat i no el delicte»

L'advocada de la defensa de Rosa Peral ha lamentat que s'han dedicat "hores i hores" a "construir un personatge d'una "viuda negra" durant el judici pel crim de la Guàrdia Urbana. En la presentació de l'informe final Olga Arderiu ha lamentat que es conclogui que la seva client "ha matat i planificat matar fredament l'amor de la seva vida" i això es basi "sobretot en les seves relacions emocionals, sentimentals o sexuals" amb "Ruben, Albert o Manu". "Això ho basen en aquest pecat i no en el delicte", ha afegit, "perquè del delicte no hi ha proves", ha defensat. Ha demanat al jurat popular "que utilitzi el sentit comú, revisi les proves i es basi en el que en realitat ha estat provat i no en les especulacions"."Per desgràcia seguim en una societat masclista i això pesa, poden veure que els dos acusats són acusats exactament pel mateix, amb una petició de pena similar", ha exposat. Ha criticat que malgrat aquest fet s'hagin dedicat "moltes més hores" a Rosa Peral que a Albert López.Arderiu ha considerat que "si el fet hagués estat a la inversa i Albert hagués solapat tres relacions potser no l'hauríem tractat i no l'hauríem linxat de la mateixa manera". També ha dit que quan ha convingut s'ha tractat a Peral de "'superwoman' sense por" i en canvi en altres ocasions s'ha dit que "no sap ni tallar les relacions, que és dependent".Als testimonis que trencaven les tesis de les acusacions "o bé se'ls ha preguntat si havien mantingut relacions sexuals o tenien interès en tenir-ne, o si havien estat amenaçats per ella, o s'ha sol·licitat la deducció de fals testimoni", ha criticat."Rosa és una persona humana" i no "la dolenta de la pel·lícula" ha defensat Arderiu, que ha argumentat que considera que no hi ha cap prova dels fets que s'imputen a Rosa Peral. Ha argumentat que "aquí tot són sospites" i ha advertit al jurat popular que tenen "risc d'equivocar-se" i "incórrer en una injustícia terrible que pot incidir" en la vida de l'acusada i la seva família.Ha dit que en tot cas se li podria imputar un "delicte d'encobriment" per haver conduït el vehicle amb el cadàver de Pedro Rodríguez fins al pantà de Foix, tot i que ha insistit que ella no sabia que hi era el cos de la víctima. Però que si fos així va ser per la "la por insuperable que la va paralitzar i no la deixava actuar d'altra manera".Ha agraït "l'atenció prestada" pel jurat popular en unes "circumstàncies tant complicades" relacionades amb les mesures preses per l'Audiència de Barcelona en motiu del coronavirus. Aquestes mesures han comportat que no hi hagués públic a la sala. Rosa Peral ha seguit el judici des de la sala de videoconferència perquè ha arribat amb "símptomes".Finalment Arderiu ha demanat al jurat popular que utilitzi el sentit comú, revisi les proves i es basi "en el que en realitat ha estat provat i no en les especulacions, sospites, suposicions, hipòtesis o tot el que no té cap base probatòria de cap dada objectiva".

