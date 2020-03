La donació de PortAventura es destinarà per comprar material per als pacients crítics de les Terres de l'Ebre

La donació que la Fundació PortAventura va anunciar per als hospitals de Tarragona i l'Ebre es destinarà, en el cas ebrenc, a adquirir material per incrementar l'atenció de pacients crítics a l'hospital de Tortosa Verge de la Cinta, l'hospital de referència del territori. La decisió s'ha consensuat amb els hospitals comarcals de Móra d'Ebre i Amposta que també eren beneficiaris d'aquesta ajuda per comprar respiradors. La Regió Sanitària de l'Ebre agraeix els oferiments i donacions que estan rebent per part d'empreses, entitats, institucions i altres col·lectius i que la gerència s'encarrega de distribuir pel territori.Aquest dimarts a la tarda també s'ha afegit a les mesures anunciades, el tancament del CAP de Camarles (Baix Ebre). L'atenció dels pacients de la zona es concertarà al CAP de l'Aldea, al qual cal trucar prèviament per rebre assistència.Des de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre es recorda que si s'ha de fer qualsevol consulta mèdica, a més del 061 es pot trucar als centres d'atenció primària de referència i al servei d'Atenció del Ciutadà territorial, al telèfon 977 44 81 70. Per a emergències s'han de trucar al 112.

