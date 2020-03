L'Íbex rebota un 6,4% després de les mesures anunciades per Pedro Sánchez

L'Íbex 35 ha acabat la sessió d'aquest dimarts amb un rebot del 6,41%, cosa que ha portat el selectiu a situar-se en els 6.498,5 punts. La millora, la màxima des del 2012, s'ha accelerat just després que finalitzés la roda de premsa posterior al Consell de Ministres en què Pedro Sánchez ha informat sobre les mesures econòmiques per frenar l'impacte del coronavirus.El selectiu ha frenat així la seva sagnia en un escenari marcat per l'estat d'alarma a tot l'Estat a causa de la situació generada pel coronavirus, que ja ha provocat la primera onada d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).L'índex s'ha mantingut en verd des de l'obertura, però s'ha impulsat en fer-se oficial la mobilització de fins a 200.000 milions d'euros, el 20% de l'PIB espanyol, per pal·liar l'impacte econòmic i social de la crisi del coronavirus, dels quals 117.000 milions procediran íntegrament del sector públic i el restant es complementarà amb mobilització de recursos privats.En un marc de caigudes constants a totes les borses d'Europa, aquest dilluns l'Íbex 35 havia caigut un 7,88% . La baixada més brusca, però, va ser el dijous passat, quan el selectiu va perdre més del 14% en la pitjor caiguda de la seva història.

