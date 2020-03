Colau avala la recepta de Sánchez contra la crisi del coronavirus

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha beneït el pla de mesures presentat aquest dimarts per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus. Colau ha demanat a les administracions que treballin juntes i ha assegurat que les mesures preses ja s'estan començant a notar. Segons l'alcaldessa, la demanda de transport públic ha baixat avui un 75% i el trànsit de vehicles privats un 50%.Colau defensa que les administracions no apliquin la mateixa recepta que la utilitzada amb la crisi del 2008 i tinguin en compte el "biaix de classe". "No només hem de fer grans mesures sinó també prioritzar la població més vulnerable, i això s'ha fet avui", ha dit en referència al pla de Sánchez, que mobilitza 200.000 milions d'euros i ordena una moratòria del pagament d'hipoteques.Amb tot, l'alcaldessa de Barcelona ha reclamat a la Moncloa que la moratòria també afecti els lloguers. De fet, el 67,5% dels desnonaments que es van produir a l'Estat estan relacionats amb el lloguer, segons les dades del Consell General del Poder Judicial.

