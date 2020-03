La selectivitat, ajornada pel coronavirus

Els exàmens de la selectivitat d'aquest 2020 queden ajornats. El Ministeri d'Educació i Formació Professional i el d'Universitats han decidit -i així ho han notificat als governs autonòmics- suspendre les proves, previstes entre els dies 9 i 11 de juny. Els efectes del coronavirus expliquen l'ajornament. La nova data no es decidirà fins que hagi conclòs l'estat d'alarma.Les administracions han posposat, finalment, la decisió sobre les dates definitives de les proves d'accés a la universitat (PAU). Queda pendent d'aclarir quan es podran fer, com afectarà les universitats i, sobretot, si tindrà incidència en el calendari de matriculacions d'aquells alumnes que pretenien accedir a les facultats el pròxim setembre. En la reunió telemàtica dels representants dels governs espanyols amb responsables de les comunitats autònomes també hi han participat rectors de les universitats.Els representants de les diferents administracions s'han compromès a crear un grup de treball per buscar noves dates tant per a la convocatòria ordinària com l'extraordinària de la selectivitat del 2020.