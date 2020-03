Els ERTO pel coronavirus ja afecten 24.337 treballadors de més de 200 empreses

El Departament de Treball ja té registrats 206 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per la crisi del coronavirus. En total, ja hi ha 24.337 treballadors afectats segons les últimes dades a què ha tingut accés l'ACN. Les dades s'acumulen des de divendres, quan es van començar a registrar aquests expedients. Des de llavors, el nombre ha anat augmentant considerablement ja que moltes empreses s'han apuntat a seguir aquestes mesures La majoria dels ERTO s'han registrat a Barcelona, amb 160 expedients i 23.687 persones. A Tarragona i les Terres de l'Ebre se n'han presentat oficialment 23 que afecten 434 persones, mentre que a Lleida ja n'hi ha 18, amb un total de 160 persones implicades. A Girona, per ara s'han registrat 5 expedients que afecten 56 persones.Les dades són dels ERTO ja registrats a Treball, malgrat que algunes empreses han anunciat plans i encara no els han presentat oficialment. Aquest dimarts, entre els ERTO registrats sí que hi ha el de la plantilla sencera de Seat a Catalunya, que inclou unes 14.800 persones.

