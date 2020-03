Espanya demana ajuda sanitària a la Xina

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat aquest dimarts que Espanya ha demanat ajuda sanitària a la Xina per fer front al coronavirus. Aquest migdia, el president espanyol ha mantingut una conversa telefònic amb els seu homòleg xinès i, de fet, ja fa dies que el govern xinès va començar a enviar ajuda tant a Itàlia com a Espanya, els dos països d'Europa més afectats pel virus. A dia d'avui, Xina ja ha passat el pitjor de la crisi després d'haver pres mesures molt estrictes des de fa dos mesos.La Comissió Europea ha admès que els estats "necessiten suport" pel subministrament de ventiladors mèdics. Després que diversos mitjans han detectat un augment de demanda d'aquest material des d'Alemanya i Itàlia, la Comissió Europea ha anunciat que posarà en marxa aquest dimarts la compra conjunta amb els estats de ventiladors i que hi ha un interès "majoritari" entre les capitals europees per participar-hi. Per exemple, l'empresa holandesa, DEMCON, que proporciona components per fabricar els ventiladors, assegura a l'ACN que la demanda s'ha multiplicat per 50 en els últims dies arran de la pandèmia.200.000 milions d'euros, el 20% del PIB, per poder fer front a la crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus. Aquests són els recursos que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que es mobilitzaran per pal·liar els efectes que l'emergència sanitària té sobre els treballadors i les empreses. D'aquesta quantitat, però, tan sols 17.000 milions seran recursos aportats per l'Estat, ja que 100.000 més seran avals i garanties públiques i els restants aspira a activar-los de recursos privats.Després de la reunió del consell de ministres, Sánchez ha deixat clar que cal treballar en un doble sentit: doblegar la corba ascendent dels contagis del virus i, al mateix temps, frenar la corba descendent de l'impacte sobre l'ocupació i la producció. Amb aquests dos objectius, el pla de xoc econòmic va adreçat a protegir les famílies en situació vulnerable, suport als treballadors, dotació de liquiditat a les empreses i els autònoms i facilitació dels ajustos temporals de plantilles i inversió en recerca.Hi ha un missatge que el president espanyol ha volgut adreçar especialment a les empreses perquè no acomiadin els treballadors: la frenada en sec de l'economia és conjuntural i hi haurà esforços per garantir liquiditat i iniciar una remuntada un cop se superi la crisi sanitària. És per aquest motiu que ha demanat "col·laboració" del sector privat per superar la situació.Una de les mesures de gran impacte per a les famílies és la moratòria del pagament de les hipoteques durant dos mesos dels treballadors que s'hagin vist afectats per la crisi i s'hagin quedat a l'atur. "Ningú serà desnonat", ha promès Sánchez. També s'ha anunciat que es destinaran 600 milions d'euros per a serveis socials de les autonomies per garantir una major cobertura de les persones vulnerables i evitar el tallament dels subministres bàsics (aigua, llum i gas) i els serveis de telecomunicacions.Pel que fa als treballadors, l'executiu ha promès promoure el teletreball amb programes de suport, quan sigui possible, a les empreses. També, facilitar i agilitzar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) perquè es puguin fer reajustos de plantilla si s'aturen les produccions. En aquest cas, els treballadors afectats per acomiadaments temporals tindran dret al subsidi per desocupació i aquest temps no se'ls restarà del còmput d'atur acumulat. El que no ha especificat Sánchez és l'aprovació d'una prestació per als progenitors que no puguin fer teletreball i s'hagin de fer càrrec dels fills.Durant la vigència d'un ERTO, l'empresa no haurà de pagar la seguretat social dels treballadors. "Demano que no els acomiadin, que s'acullin a la flexibilització de les jornades", ha insistit Sánchez, que ha subratllat que es garantirà "tota la liquiditat" que necessiti el teixit empresarial.En aquest sentit, ha anunciat la creació d'una línia d'avals amb garantia pública per valor de 100.000 milions d'euros, així com protecció per impedir que països de fora de la Unió Europea es facin amb el control d'empreses espanyoles en sectors estratègics aprofitant la caiguda del seu valor. Segons Sánchez, aquesta línia d'avals ha de permetre que els bancs posin a disposició de les empreses de 50.000 a 100.000 milions d'euros més addicionals amb la garantia que eventuals impagaments no arrossegaran les entitats bancàries.En la lluita contra el virus, el consell de ministres ha aprovat que es destinin 30 milions d'euros a la investigació, recursos per al CSIC i l'Institut de Salut Carlos III per fer front a l'emergència sanitària.Algunes de les mesures econòmiques inicialment s'havien d'aprovar el dijous de la setmana passada. Així ho va anunciar el propi president Pedro Sánchez. Amb tot, les discrepàncies entre el PSOE i Podem, però també en el si dels socialistes, sobre l'abast que havia de tenir el pla de xoc, les va acabar ajornant fins aquest dimarts. De fet, el consell de ministres de dissabte passat es va allargar fins a set hores fruit d'un desacord que va abocar l'executiu a retardar de nou el paquet de mesures.En el primer paquet de mesures ja es va aprovar que les petites i mitjanes empreses i els autònoms puguin ajornar i fraccionar deutes tributaris sense interessos durant sis mesos. Per protegir el sector del turisme, l'hostaleria i el transport, es facilita una línia de crèdits tous a compte de l'ICO per import de 400 milions d'euros. Per protegir els treballadors fixes discontinus s'aplicarà a les empreses una bonificació en les quotes a la Seguretat Social de febrer a juny.

