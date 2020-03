La UE tanca fronteres durant un mes per frenar l'expansió del coronavirus

Tancament temporal de fronteres, almenys durant un mes, per frenar la propagació del coronavirus. Aquesta és la mesura que han decidit adoptar els caps d'estat i de govern de la Unió Europea (UE) després d'una reunió telemàtica per abordar la crisi sanitària que afecta tot el continent. La mesura ja es va plantejar ahir en una trobada del G-7, i la va explicar Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea. "Es tracta d'aconseguir que els nostres sistemes de salut tinguin la capacitat de preparar-se pel que ens espera", va assenyalar la dirigent alemanya. La pandèmia s'està fent notar arreu d'Europa i amenaça amb conseqüències econòmiques especialment lesives.De fet, els governs europeus ja estan detallant plans financers per evitar un sotrac encara més gran en l'economia per l'aturada obligada per frenar l'expansió del virus. En el cas de França, per exemple, el president Emmanuel Macron va posar en marxa un pla de 300.000 milions d'euros per garantir el dia a dia dels sectors, empreses i persones més vulnerables, i aquest dimarts Pedro Sánchez, cap de l'executiu espanyol, ha anunciat mesures per valor de 200.000 milions d'euros -117.000 dels quals públics- que inclouen moratòria en el pagament de les hipoteques i iniciatives per a autònoms.El tancament de fronteres, que es podria allargar més d'un mes en cas que sigui necessari per combatre el virus, engloba 30 països. Es tracta dels 27 de la UE -excepte Irlanda-, i també Suïssa, Noruega i Islàndia. Els ciutadans britànics tindran entrada lliure perquè, a la pràctica, encara pertanyen a la Unió. A les fronteres comunitàries hi podran entrar residents a la UE, diplomàtics, personal "essencial" -metges, investigadors, infermers i experts en la lluita contra el coronavirus- i, per descomptat, ciutadans europeus. Es recomana al màxim limitar els desplaçaments.El cert és que al llarg dels últims dies ja hi ha hagut països que han tancat d'una manera o altra les fronteres. Es tracta d'Àustria, República Txeca -el primer que va impulsar la clausura-, Hongria, Dinamarca -un dels estats amb menys casos abans de prendre mesures dràstiques-, Lituània i Alemanya. En aquest últim país, la cancellera Angela Merkel, amb gran ascendència sobre les decisions comunitàries, va avisar ahir que el dia a dia de la ciutadania "canviarà durant un temps indeterminat".Europa registra almenys 61.098 contagis per coronavirus, gairebé 10.000 més que dilluns, i 2.740 morts, segons les darreres dades d'aquest dilluns del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès). Itàlia, amb més de 27.980 casos, i Espanya amb més de 9.000, són els dos estats de la UE més afectats per la pandèmia. França (6.633), Alemanya (6.012) i els Països Baixos (1.413) els segueixen en nombre de contagis mentre al Regne Unit -on en un primer moment es va optar per la laxitud en les mesures- la xifra s'enfila per sobre dels 1.500. Itàlia (2.158), Espanya (309) i França (148) també són els estats amb més morts amb coronavirus.

