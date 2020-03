VÍDEOS Dinosaures passejant pel Pallars en ple estat d'alarma

Els veïns de Tremp que aquest dimarts han tret el cap per la finestra o balcó hauran vist un dinosaure passejant pels carrers de la ciutat. No es tracta d’una al·lucinació fruit de les hores de confinament domèstic que ja portem, sinó del cas d’una veïna de Tremp que aquest matí ha decidit baixar al carrer enfundada amb una disfressa de dinosaure.Pocs minuts més tard l’ha emulat un veí de Salàs de Pallars, que ha sortit al carrer amb una disfressa similar. Val a dir, com es pot comprovar a les imatges, que en tots dos casos ho han fet complint estrictament la llei, ja que han sortit al carrer a passejar el gos o per llençar les escombraries, algunes de les excepcions que permeten els ciutadans sortir al carrer en estat d'alarma. Tot un detall.

