Desenes de pel·lícules clàssiques gratuïtes i en obert per combatre el confinament

La Filmoteca Espanyola donarà a conèixer pròximament el cicle 'Retrospectiva Doré' a la plataforma Filmin, una selecció de 65 títols que s'ha pogut veure al cinema Doré durant els darrers tres anys. La col·lecció està formada per films que van formar part de retrospectives d'autors internacionals com Marco Bellochio, Abel Ferrara, Chantal Akerman, Riza Azevedo, Peter Weir, Martin Scorsese, William Wyler, Kenji Mizoguchi, Sam Fuller, Barbet Schroeder, Alain Tanner, Federico Fellini, Lucrecia Martel i Andrew Dominik.També s'inclou cicles temàtics com Así habla el amor, Política es comedia, Cineastas frente al espejo, El ojo femenino, 30 años del Doré; així com diversos títols de cicles de cinema espanyol dedicats a Antonio Moreno, Pedro Almodóvar, Manuel Gutiérrez Aragón, Carlos Saura, Francisco Regueiro, entre d'altres.