A presó dos homes protegits amb mascaretes sanitàries que volien robar en una casa de Sant Cugat

🚨 Segons informen @mossos s'han detectat casos de falsos professionals sanitaris que han intentat accedir a diversos habitatges per fer una suposada prova del #coronavirus

▶️NO els deixeu accedir si no heu rebut un avís previ dels centres @salut @FrancescCarol https://t.co/0a9MoKI3f7 — Aj. Sant Cugat (@ajsantcugat) March 17, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones al barri de Mira-sol de Sant Cugat del Vallès quan pretenien robar en una casa protegits amb mascaretes sanitàries. Els fets han passat aquest dilluns 16 de març quan els agents van enxampar in fraganti els lladres quan sortien de la casa que acabaven de forçar i de la qual no es van poder endur res.Es tracta de dos homes de 35 i 31 anys que han estat ingressats a presó coma presumptes autors d'un robatori amb força. Segons expliquen els Mossos, els fets van tenir lloc el mateix dia pels volts de les 19 h quan es va rebre l'avís d'una alarma activa al barri de Mira-sol. Quan la patrulla va arribar al lloc, va veure dos homes just al costat de la casa on havia saltat l'alarma i van identificar-los. Ambdós homes, que duien una mascareta sanitària de color verd a la cara, no van saber explicar als agents que hi feien allà i duien a les butxaques uns guants de color negre.Els agents, a més, van localitzar un tornavís de grans dimensions que els dos homes havien llençat en una jardinera propera al domicili violentat. Els detinguts, que feia només cinc dies que havien complert condemna per fets similars, han passat a disposició judicial avui 17 de març davant el jutjat en funcions de guàrdia de Rubí que ha decretat el seu ingrés a presó.De moment, a Catalunya s'han donat dos casos més; un a l'Hospitalet de Llobregat i l'altre a Pineda de Mar. De fet, a Sant Cugat s'ha fet viral un àudio de Whatsapp, en el qual una veïna denuncia que un grup de sanitaris intenta entrar a les cases particulars per robar amb l'excusa de fer-lis la "prova del coronavirus" a les zones de Valldoreix i Mira-sol.

