L'Estat confina les Balears i esquiva Catalunya: tancat el trànsit aeri i marítim a les Illes

"El virus no entén de fronteres ni territoris", ha dit Pedro Sánchez aquest dimarts. Així, el govern espanyol espanyol ha tornat a tancar la porta al confinament que reclama des de fa dies el Govern de la Generalitat. No ha mantingut el mateix criteri, però, pel que fa a les peticions de les Illes Balears, que també fa dies que demana poder-se confinar per afrontar la crisi del coronavirus. Tal com ha anunciat aquest matí la seva presidenta, Francina Armengol, "en el llarg del dia d'avui" es farà efectiva l'ordre que estableix el tancament del trànsit aeri i marítim a les Illes.Tal com ha detallat Armengol en una compareixença, el tancament acordat amb el govern espanyol permetrà que els residents a les Illes puguin tornar-hi després d'haver passat un control sanitari. Hi haurà un vol diari per companyia des de Barcelona, Madrid i València a Palma. Un vol per companyia des de Barcelona i València a Maó i el mateix a Eivissa. Entre illes també hi haurà un vol diari per companyia. També seran possibles el viatges en cas de tractament mèdic urgent o treballs bàsics. El trànsit marítim estarà restringit a subministraments. S'aplicarà també un pla de tancament per facilitar la sortida dels 25.000 turistes que encara hi ha a les Illes.Com Catalunya, les Illes havien demanat també confinar-se davant la crisi del coronavirus. En el cas català, però, la petició no ha estat atesa pel govern espanyol malgrat la insistència del president, Quim Torra, que també ha reclamat diverses vegades que cal confinar la Comunitat de Madrid, el territori amb més casos de coronavirus. Preguntat aquest migdia per la qüestió, Pedro Sánchez ha tornat a dir que el virus no respon a fronteres i territoris, i que les decisions que s'estan prenent es fan seguint el criteri dels experts. Hi ha hagut errors? "Ningú té un pla infal·lible per combatre el coronavirus. Ja hi haurà temps d'analitzar la resposta", ha dit Sánchez.

