Més de 1.000 identificats pels Mossos per incomplir l'estat d'alarma

Els Mossos d'Esquadra han identificat en les darreres hores 1.051 persones i han aixecat acta a 141 més per incomplir l'estat d'alarma pel coronavirus. També han aixecat 7 actes a establiments i n'han tancat 12, segons ha detallat el conseller d'Interior, Miquel Buch.Al mateix temps, la mobilitat s'ha reduït un 13% respecte aquest dilluns, primer dia feiner en estat alarma. Respecte al dimarts passat, la sortida de vehicles a l'anella metropolitana de Barcelona ha caigut un 49% i l'entrada, un 53%. El telèfon d'emergències 112 va rebre 11.500 trucades aquest dilluns i més de la meitat (57,5%) van ser consultes relacionades amb el Covid-19. Buch ha recordat que el 112 és per a les emergències i ha advertit que si es col·lapsa, no es podran atendre.Així, el conseller ha demanat als ciutadans que no utilitzin el telèfon d'emergències 112 per a consultes sobre el coronavirus. El 112 és per a urgències com possibles infarts, ictus o accidents, entre altres emergències. Per a consultes rellevants sobre el Covid-19, s'ha de trucar al 061 o als centres d'atenció primària.

