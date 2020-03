Salut ja controla la sanitat privada per atendre la crisi del coronavirus

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest dimarts que la Generalitat ja controla les instal·lacions i els professionals de la sanitat privada a Catalunya, després que diumenge el govern espanyol les posés a disposició de les comunitats autònomes. Des d'ara, la sanitat privada és part del Servei Català de Salut.La titular de Salut ha afirmat que el sistema sanitari "s'està preparant" però ha insistit igualment en la necessitat de reduir la pressió assistencial dels centres i en la crida de confinament a casa per reduir els contagis. La consellera ha confirmat que els professionals sanitaris aïllats es reincorporaran al cap d'una setmana si donen negatiu a la prova de Covid-19.Es tracta d'un nou protocol, que ahir ja avançaven alguns sanitaris consultats per. Vergés ha assegurat que la decisió d'aquest canvi s'ha pres després d'un "diàleg" amb els professionals amb la prioritat de "garantir la seva seguretat i la dels pacients" i per "no perdre efectius en el sistema sanitari".

