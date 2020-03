Sánchez tanca files amb Felip VI en la ruptura del monarca amb el seu pare

Pedro Sánchez ha tancat files aquest dimarts amb el rei Felip VI després que el monarca decidís fer públic, en diumenge a la tarda i en plena crisi pel coronavirus, que trencava amb el seu pare, Joan Carles I , assetjat per informacions que el vinculen amb un moviment opac de diners ja investigat per la justícia. "Són mesures necessàries", ha assenyalat Sánchez, en referència a la retirada de l'assignació pressupostària pública que la Casa Reial destinava al rei emèrit, apartat de la vida pública des de fa un any.El cas, que ha "sobresaltat" l'opinió pública -així ho ha resumit el president del govern espanyol-, està quedant en segon terme per la crisi sanitària que viu el país, però té un impacte indubtable en l'esfera política i institucional. Fins al punt que ja hi ha grups -ERC, Junts per Catalunya (JxCat) i altres formacions nacionalistes- que reclamen una investigació al Congrés dels Diputats, que el PSOE va rebutjar quan es van fer públiques les primeres informacions perquè Joan Carles I és "inviolable"."Les mesures són coherents amb la transparència del regnat de Felip VI", ha apuntat Sánchez, que estava al corrent del comunicat que va emetre la Casa Reial la tarda de diumenge. La Fiscalia Anticorrupció espera que la seva homòloga a Suïssa li enviï tota la documentació que hagi recollit en la seva investigació sobre les presumptes comissions pagades per l'obra de l'AVE a la Meca per decidir si posa les seves pròpies diligències en mans d'un jutge, segons informa Europa Press.

