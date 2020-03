L'Acadèmia del Cinema Català alerta d'una «patacada tremenda» pel sector

La directora de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, ha alertat que la "patacada" pel sector audiovisual català arran de la crisi del coronavirus "és tremenda" en declaracions a l'ACN. Passola espera que el govern espanyol declari que formen part d'un sector "molt afectat" i així per poder tenir accés a les ajudes que es posin sobre la taula. Ha admès que quantificar ara el cost de la crisi del coronavirus al sector és "una barbaritat" perquè es desconeix el temps de durada que durarà el confinament. "Si estem confinats tres mesos, els rodatges de l'estiu per exemple s'han d'ajornar un any", ha indicat. Passola ha assegurat que de moment no han fet cap reclamació perquè necessiten tenir aquestes dades.Passola ha explicat que "està tot molt aturat" i que el més evident són els exhibidors. Es guarden la seva opinió, ha declarat, però és veritat que es veu molt cinema a través de les plataformes. Ha posat com exemple majors com Universal, que ha ofert per streaming de pagament totes les seves estrenes i Disney, que ho ha anticipat per Disney plus i la Warner també. "Les grans majors fan les estrenes per streaming i per pagament".Respecte les sèries televisives, ha indicat que de 35 que estaven en marxa, només n'hi havia tres o quatre que s'estaven rodant i que ara ja es deuen haver suspès perquè "és impossible guardar les distàncies". Per contra, ha afirmat que els únics que poden treballar a casa "tranquil·lament" són els guionistes, algunes preproduccions de llargmetratges i editors cinematogràfics.La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català ha lamentat que els festivals com els de Màlaga s'han ajornat o suspès i que això serà negatiu per la producció catalana perquè les pel·lícules catalanes que hi participaven no podran fer la promoció que els donava estar-hi presents. De fet, en els darrers anys, el cinema català sempre havia tornat del festival de Màlaga amb moltes de les seves pel·lícules i documentals premiats.Així mateix, ha lamentat que la cultura ha quedat "molt tocada" arran de la crisi del coronavirus, tot i que ha afegit que ara "se'n consumeix més que mai". Segons Passola, aquells que tenen "la sort d'estimar la cultura són els que estan més tranquils a casa perquè llegeixen, escolten música, veient pel·lícules i entrant als museus de manera virtual". "La gent que per desgràcia que no tenen aquests mecanismes ho passen pitjor".

