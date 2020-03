Sánchez desatén la petició de confinar Catalunya: «El virus no entén de fronteres ni territoris»

"El virus no entén de fronteres ni territoris". El govern espanyol manté el criteri i els arguments esgrimits fins ara i tanca la porta a un confinament de Catalunya, tal com fa dies que reclama el Govern. Així ho ha explicat Pedro Sánchez aquest migdia en la roda de premsa posterior al consell de ministres, en què ha anunciat que es mobilitzaran fins a 200.000 milions d'euros per combatre el coronavirus. "Les mesures que s'estan prenent es basen en el criteri dels experts i amb l'objectiu d'aturar la pandèmia", ha explicat el president espanyol. Errors? "Ningú té un manual infal·lible contra el virus, tindrem temps d'analitzar els erors", ha dit Sánchez.Més enllà de la qüestió de la crisi del virus a Catalunya, Sánchez ha remarcat la xifra del dia: 200.000 milions d'euros, el 20% del PIB. Aquests són els recursos que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que es mobilitzaran per pal·liar els efectes que l'emergència sanitària té sobre els treballadors i les empreses. D'aquesta quantitat, sense precedents en democràcia, 117.000 milions seran íntegrament públics i el restant provindrà de la mobilització de recursos privats.Després de la reunió del consell de ministres, Sánchez ha deixat clar que cal treballar en un doble sentit: doblegar la corva ascendent dels contagis del virus i, al mateix temps, frenar la corva descendent de l'impacte sobre l'ocupació i la producció. Amb aquests dos objectius, el pla de xoc econòmic va adreçat a protegir les famílies en situació vulnerable, suport als treballadors, mesures a les empreses i els autònoms i inversió en recerca. Hi ha un missatge que el president espanyol ha volgut adreçar especialment a les empreses perquè no acomiadin els treballadors: la frenada en sec és conjuntural i hi haurà esforços per garantir liquiditat.

