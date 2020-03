VÍDEO Jordi Basté dona positiu per coronavirus

El presentador del programa líder de la ràdio catalana, Jordi Basté, dona positiu per coronavirus. Així ho ha explicat el mateix Basté a través de les històries del seu compte d'Instagram , on ha donat les gràcies a tots els serveis sanitaris i al Grup Godó pel tracte que ha rebut. Basté, que s'ha confessat hipocondríac, ha assegurat. "Ens en sortirem perquè com a país ens n'hem ensortit sempre i de moltes", ha afirmat el periodista a través de les històries d'Instagram.El presentador d'El Món a RAC1 ha volgut recordar també que els membres de la Sanitat de Catalunya necessitaran "el tracte que es mereixen" després que passi la crisi del coronavirus, criticant que "és igual com es pensi" però "s'ha de posar en valor la sanitat del nostre país". Basté ha explicat que "si es troba bé" farà programa demà i si no "s'hi posarà algú altre".

