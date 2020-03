Dolors Bassa, aïllada per un possible positiu per coronavirus

Dolors Bassa està aïllada a la infermeria de la presó de Puig de les Basses per un possible positiu per coronavirus. La dirigent independentista presenta "simptomatologia compatible" amb el virus, tal com confirmen adiverses fonts coneixedores de la situació. Des d'aquest dilluns al vespre ha evitat el contacte amb altres recluses a l'espera de l'evolució del seu estat de salut.El de Bassa és el tercer cas d'aïllament entre els presos polítics que estan reclosos en presons catalanes, després de Jordi Sànchez i Josep Rull, que han hagut de seguir indicacions preventives a Lledoners El degoteig d'aïllaments -per contacte amb positius del virus- no és l'única decisió presa en els darrers dies. S'han restringit també les sortides en el marc de l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari . De fet, els presos polítics no sortiran de la presó mentre duri el confinament recomanat per les autoritats sanitàries i governamentals. En el cas de Jordi Cuixart, va sortir dilluns per anar a fer una gestió important a la seva empresa, a Sentmenat, on compleix el règim de sortides. No va mantenir contacte amb ningú, perquè els treballadors feien teletreball, i després va tornar a Lledoners.La resta de dirigents independentistes empresonats, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Joaquim Forn ja van decidir no fer les sortides previstes en compliment de l'article 100.2 per anar a treballar o fer voluntariat.

