Anticorrupció espera que Suïssa l'informi per posar el cas sobre l'AVE a la Meca en mans del jutge

La Fiscalia Anticorrupció espera que la seva homòloga a Suïssa li enviï tota la documentació que hagi recollit en la seva investigació sobre les presumptes comissions pagades per l'obra de l'AVE a la Meca per decidir si posa les seves pròpies diligències en mans d'un jutge, segons informa Europa Press. Les darreres informacions sobre la possible actuació irregular del rei emèrit ha provocat una ruptura entre Felip VI el seu pare , en el que és una nova crisi de la institució monàrquica.La Fiscalua suïssa manté des de fa més d'un any una investigació sobre el possible dipòsit d'aquestes comissions en comptes de la Confederació Helvètica i està en contacte amb Anticorrupció a Espanya, que alhora investiga en secret possibles delictes de suborn i corrupció en les transaccions comercials internacionals per part de les empreses de la UTE espanyola adjudicatària de la construcció de l'alta velocitat a l'Aràbia Saudita.[noticia]198349/[noticia]Les fonts consultades per Europa Press han insistit en què Anticorrupció no dirigeix les seves investigacions secretes contra la persona del rei emèrit, ja que en el moment dels fets Joan Carles de Borbó era el cap de l'Estat i, per tant, gaudia d'inviolabilitat, sinó que aniria contra els autors dels presumptes suborns.

