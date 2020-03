Almenys 19 avis morts per coronavirus en una residència de Madrid

Nova mala notícia sobre el coronavirus i Madrid. Almenys 19 avis han mort en una residència per a gent gran de la capital espanyola, on ja hi ha infectada la meitat de la gent gran de que hi viu.L'alarma sobre aquest nou punt negre de la malaltia la van donar aquest dilluns familiars de diversos avis ingressats a la residència Monte Hermoso de Madrid, que van criticar la "falta de mesures" i "l'opacitat" sobre la gestió de la crisi del coronavirus al centre. A data de dilluns, hi havia 70 casos registrats, sobre un total de 130 llits. La residència és privada, però té places concertades amb la Comunitat de MadridSegons ha explicat Rosana Castillo, filla d'una de les residents, el dia 8 els van notificar que havia usuaris i treballadors afectats amb coronavirus, de manera que els van prohibir el pas i les visites als seus familiars."Fins dissabte ens han estat dient que hi havia 10 casos. Però a l'endemà, ahir, ens van reconèixer que hi havia 70 casos i 17 morts, després de les proves realitzades per les autoritats sanitàries. Ens han tingut tota la setmana amb unes dades errònies, sense informar-nos que molts residents tenien els símptomes de la malaltia i només donant informació individual ia comptagotes ", es queixa.A la vista dels resultats, Castell retreu als gestors de Muntanya Bella la "mala praxi " realitzada, ja que el contagi s'ha estès ràpidament, de manera que temen que a la fi acabin contagiats tots els residències i augmenti el nombre de morts. I demana més mitjans per contenir la malaltia."Només hi ha un metge contractat al matí que, si hi ha urgències, va al matí i una infermera en torn de matí i tarda. Ara ens diuen que el metge ve tot el dia, però no sabem què passa a la nit. Ens enviar una carta assegurant que han augmentat els recursos i que havien comprat oxigen.

