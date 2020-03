VÍDEO Així sonen els missatges de la Policia de Sabadell perquè la gent es quedi a casa

La Policia Municipal de Sabadell començarà aquest dimarts a patrullar per la ciutat per garantir que la ciutadania està complint amb el confinament. Ha incorporat una eina als vehicles, des dels altaveus, situats al sostre, llançarà un missatge d'aïllament domiciliari, tant en català com en castellà."Us demanen que tothom respecti la recomanació de quedar-se a casa, sempre que sigui possible. Sortiu només si heu d'anar a la feina o per comprar productes bàsics. Recordeu que la millor prevenció del coronavirus és evitar el contacte amb d'altres persones. Ajuda'ns, i queda't a casa!". Aquesta serà la comunicació que es farà mentre es circuli pels barris.Tota la flota de vehicles incorpora aquesta nou sistema, així, s'espera que la desena de cotxes difonguin el missatge per diversos punts de la localitat.Tot plegat, en el marc de les mesures que està adoptant l'Ajuntament de Sabadell, d'acord amb l’aplicació de les mesures decretades pel govern espanyol , amb la finalitat que es garanteixi l'aïllament domiciliari de la població.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor