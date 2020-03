La CGT adverteix que les ambulàncies són un «focus de transmissió» de coronavirus

El sindicat CGT ha insistit aquest dimarts en l'escassetat d'equips de protecció individual (EPI) del que disposen les ambulàncies catalanes contra l'epidèmia de coronavirus: "No volem convertir-nos en un focus de transmissió".Ho han explicat en roda de premsa els sindicalistes Maribel Ramírez, de l'Hospital de Bellvitge; Celia San Juan, del servei d'atenció domiciliària i sanitat; i Samuel López, del sector d'ambulàncies, afegint-se a la denúncia de personal sanitari que assegura que «si la situació s'allarga, no aguantarem». Han criticat "canvis constants del protocol" que obliguen els professionals a utilitzar únicament guants i mascaretes quirúrgiques -que eviten la sortida de virus però no l'entrada- amb pacients de risc amb patologia respiratòria o febre i, per tant, potencials infectats de coronavirus.San Juan ha avisat que "o s'implanten mesures ja, o el contagi serà cada vegada major", i ha lamentat que no disposen de material suficient per treballar de forma segura.López ha criticat que les altes hospitalàries de pacients afectats pel coronavirus que han de fer aïllament domiciliari les fan ambulàncies de transport sanitari no urgent, que "no estan preparades per a aquest tipus de serveis, el personal pot no estar format i no tenen l'EPI adequat".Ramírez ha afegit que el problema a nivell de transmissió és per a aquells pacients que utilitzaran el servei per anar a l'hospital a fer un tractament i no estan infectats, a més del servei que els professionals sanitaris fan a casa dels pacients.

