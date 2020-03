Crida urgent per reclutar infermeres voluntàries a Terres de l'Ebre i Tarragona

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) fa una crida urgent a totes les professionals de la infermeria, que per la raó que sigui estan en situació d'aturada, a que s'incorporin a la Borsa d’Infermeres Voluntàries de l'entitat.La convocatòria és extensiva tant a les professionals –amb especialitat o no– que no pertanyen a l’àmbit assistencial (unitats docents, grups de recerca, consultes privades…), com a les infermeres titulades que exerceixen altres professions i també a les que encara, avui, puguin estar en situació d’atur.Segons constata el CODITA, la crisi sanitària que vivim per la pandèmia mundial del nou coronavirus SARS-CoV-2 "posa al límit el sistema de salut i en alguns territoris catalans i els recursos de la infermeria assistencial ja acusen els primers símptomes"."Les previsions de llarga durada de l'actual conjuntura, l'esgotament físic i mental i l'alt índex de contagi del Covid-19 ens fan preveure una davallada en el nombre d'infermeres i infermers de l'àmbit assistencial, en els pròxims dies", afegeix la crida.El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona estudiarà cadascuna de les candidatures i, en funció de la demanda del sistema de salut, activarà les gestions administratives i legals (estat de la col·legiació, assegurança professional) perquè s’incorporin a l’àmbit assistencial, amb totes les garanties.Per incorporar-se a la borsa les infermeres han d’anarAl mateix temps, CODITA aprofita per recordar que el Departament de Salut actualitza regularment les ofertes de treball que posa a disposició per a professionals de la salut amb ofertes laborals puntuals per reforçar la resposta al SARS-CoV-2.Es pot consultar

