Igualada desinfectarà els espais més concorreguts per evitar contagis

L'Ajuntament d'Igualada ha incrementat els serveis de neteja als llocs més freqüentats de la ciutat per evitar "al màxim" els contagis de coronavirus.Els operadors de la brigada municipal se centraran en espais com el mercat municipal, l'hospital o les benzineres, entre d'altres. A més, també es desinfectaran els vehicles municipals com els dels agents policials.L'alcalde, Marc Castells, ho ha anunciat durant la roda de premsa diària que duu a terme per informar sobre la situació del confinament. Castells ha avisat que "ningú s'espanti si no veu els vehicles passant pel seu carrer, ja que la neteja s'està duent a terme sota criteris d'experts".

